Gitzwart, blauw of met roetvegen: deze kleur heeft Zwarte Piet in Haagse regio

In Rijswijk komt Sinterklaas dit jaar niet per boot, maar op zijn paard aan in het oude centrum. Dat is dan ook meteen het enige verschil met de intochten van voorgaande jaren. De pieten zijn op 23 november gitzwart en ze dragen gouden oorringen en een kroespruik. De lippen zijn dik en knalrood.



Het uiterlijk van piet is in de gemeente geen discussie, laat de organisatie weten. 'Wie het er niet mee eens is, kan naar een intocht elders in het land gaan, waar ze wel doen aan roetveegpieten'. Rijswijk is in de Haagse regio de enige gemeente die zich niets aantrekt van de pietendiscussie en vasthoudt aan Zwarte Piet 'met alles erop en eraan'. Tot ongenoegen van activist Jerry Afriyie, die voor het eerst mensen oproept om tijdens de intocht in Rijswijk te komen demonstreren. Ook maakte hij een Facebookpagina aan om de gemeente 'zwart piet-vrij' te maken: Rijswijk kan het: feest van ieder kind.