Gladde banden en geen verzekering: ‘Resultaten taxicontrole waren niet om over naar huis te schrijven’

Ernst vond in kraakpand negatieven van portretten, maar wie zijn de mensen (en de hond) die er op staan?

In 1989 kraakt documentairefotograaf Ernst Lalleman met vrienden een leegstand pand in Den Haag. De vriendengroep vindt in een oud kastje zes doosjes met negatieven. Dankzij de huidige digitale middelen kon hij ze recent pas goed bekijken. Het bleken 234 portretten, maar van wie? De fotograaf is op zoek naar deze onbekende mensen. ,,Ik realiseerde me dat ik iets in handen had wat heel belangrijk is.”

16:00