Glasplaten megaministerie vervangen

Den Haag dolblij: meer kans voor starters op koophuis

8:02 Den Haag is dolblij met de nieuwe rijksmaatregel die starters op de huizenmarkt meer kans geeft op een koopwoning. Binnenkort mogen gemeenten wijken aanwijzen waar het dan verboden is om huizen op te kopen om ze daarna te verhuren. ,,Hier zaten we op te wachten", zegt woonwethouder Martijn Balster.