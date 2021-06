Glazen deuren en vitrines kapotgeslagen bij inbraak juwelier in Voorschoten

Recherche zoekt getuigen die in de nacht van de moord op Renee (23) bij de Schevening­se Bosjes waren

3 juni De recherche zoekt nog naar getuigen die in de nacht van zaterdag op zondag 23 mei in of dichtbij de Nieuwe Scheveningse Bosjes zijn geweest. Die nacht werd het lichaam van de 23-jarige Renee gevonden langs de weg in de Doorniksestraat.