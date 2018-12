‘Glazen Hok’: Feestende jongeren zamelen geld in voor speeltuin bij Juliana Kinderziekenhuis

‘Slecht gaan’

De mannen, beter bekend onder de artiestennaam Booboo&Limonade, werken al jaren in de club als decorbouwers, maken samen muziek en houden wel van een uitdaging. Vorig jaar kwamen zij op het idee om op deze manier geld in te zamelen voor de Haagse dierenambulance en nu dus voor het kinderziekenhuis. Ze streven ernaar om minimaal 5.000 euro binnen te halen.



De omstandigheden zijn niet optimaal voor de heren. ,,Het hok is er flink op vooruitgegaan sinds vorig jaar, maar het is nog steeds goed koud. We noemen het ook niet voor niets ‘slecht gaan voor het goede doel’.” Toch eten, drinken en feesten de mannen gewoon door dit weekend, in tegenstelling tot de mannen die elk jaar voor het glazen huis van 3FM Serious Request indoken. Zo kondigt Driessen met een pizza in zijn hand de nummers aan terwijl op de achtergrond een stapelbed in elkaar wordt gezet. ,,Het is ook gewoon een groot feest om dit te doen.”



Vanuit het Glazen Hok maken de heren continu radio. ,,Daarnaast hebben we allemaal activiteiten georganiseerd waar bezoekers aan mee kunnen doen en houden een livestream bij”, zegt Driessen. ,,De donaties zijn vaak niet zonder tegen prestatie. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook een liedje aanvragen dat ze graag willen horen in ruil voor een donatie.”