Glazenwassers hangen vijf uur lang op 60 meter hoogte: ‘Eng? Nee hoor, vooral heel saai’

Omdat het per auto lang kon duren om tijdens de spits de Turfmarkt te bereiken, werden twee brandweermannen met een politiehelikopter ingevlogen. Die landde op het Malieveld. Desondanks waren twee brandweermannen die met een busje kwamen rond dezelfde tijd ter plaatse.



De ramen van het gebouw kunnen niet overal open, dus de glazenwassers moesten in de regen wachten totdat er een oplossing was gevonden. Ze bleven rustig, maar volgens de woordvoerder van de brandweer is er altijd een risico. ,,Voornamelijk omdat je niet weet wat er mis is met het bakje. Vermoedelijk was de oorzaak een defect aan de rem.”



De glazenwassers waren opgelucht toen ze beneden kwamen. Niet omdat ze bang waren. ,,Het was vooral heel saai”, zegt een van hen. ,,Van hoogtevrees hebben we geen last, dat hoort bij de baan. Maar dit was wel een lange dag.” De mannen werden opgevangen door de hulpdiensten en personeel van het ministerie, maar wilden vooral snel naar huis.