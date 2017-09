Glitters en confetti op opening Hudson’s Bay

Met een druk op de rode knop voor de ingang aan de Grote Marktstraat verrichtten burgemeester Pauline Krikke, storemanager Edgar Mulder en wethouder Boudewijn Revis om 11.00 uur de officiële opening, waarna de confetti, glitters en tegoedbonnen door de lucht vlogen. ,,Ik ben blij Hudson’s Bay in Den Haag te mogen verwelkomen”, aldus de burgemeester.



Bezoekers Daniëlle de Bruin (39) en Christel Stahlecker (41) lopen vol bewondering door het nieuwe warenhuis. ,,We waren net te laat voor het openingsmoment: de goodiebags zijn we helaas mis gelopen”, zegt De Bruin. ,,Maar we vinden het wel leuk om te zien hoe mooi de oude V&D is geworden.” Stahlecker: ,,We herkennen het oude warenhuis niet meer terug: zowel het pand zelf, als de prijzen zien er anders uit. Het is hier een stuk duurder: jammer.”



Wethouder Revis (VVD, buitenruimte) noemt Hudson’s Bay een ‘aanwinst voor de toch al mooie Grote Marktstraat.’ ,,Het pand is in de afgelopen maanden van binnen en buiten enorm opgeknapt”, zegt hij. ,,Met de nieuwe uitstraling past het helemaal in dé winkelboulevard van Nederland.”