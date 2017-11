Glossy moet Voorburgs centrum bekender maken

Binnenkort valt het besluit over ingrijpende bouwactiviteiten in de Herenstraat. Een glossy wordt ingezet om het Voorburgse centrum bekender te maken.

De ondergaande herfstzon 'zakt' precies in de Voorburgse Herenstraat. ,,Voorburghenge'', lacht Diederik Visser. ,,Zoals het beroemde fenomeen Manhattanhenge in New York als daar twee keer per jaar de zon ondergaat precies tussen de hoge gebouwen in het rechte stratenplan.''

Het past in het ideaalbeeld dat Visser als inwoner heeft van het historische centrum van Voorburg, dat in het verrassend snelle tempo van twee jaar bekend is geworden als het Huygenskwartier. Verwijzend naar de eeuwenoude bekende Voorburgers, vader en zoon Huygens, de schrijver en de uitvinder die resideerden aan het einde van de Herenstraat, op Hofwijck.

Visser zou vooral blij zijn met een boekwinkel en groenteboer met bijzondere kruiden. Hij houdt niet zo van winkelen in supermarkten. Maar een grotere supermarkt is juist de kern van de plannen om het Huygenskwartier nog een impuls te geven. Door de bestaande supermarkt Hoogvliet op te schuiven in de Herenstraat naar het voormalige, leegstaande gemeentekantoor. De super kan er fors mee groeien, er komt een ondergrondse garage met 120 plekken en óp de supermarkt een daktuin met stadswoningen voor jonge gezinnen en appartementen voor starters en alleenstaanden. De gemeenteraad gaat er nog dit jaar over beslissen, zegt wethouder Bianca Bremer.

Voor zich heeft ze de drukproef van een glossy over het Huygenskwartier, die maandag wordt gelanceerd en in de wijde omgeving wordt verspreid. ,,Ook bij huisartsen, overal waar mensen een leesmomentje hebben.'' Het blad is bedoeld om meer mensen te attenderen op de dorpskern, die als je het niet weet, verscholen blijft achter de doorgaande Parkweg. Zo klimt het centrum met een miljoen euro aan beschikbare middelen en vereende krachten van gemeente, ondernemers en bewoners uit het dal van leegstand, economische malaise en niet met elkaar samenwerkende winkeliers.

Verjonging

Hoe anders is de situatie nu al, zegt Marco Ravelli, lunchroomeigenaar van Aan de Tafel in de Herenstraat. ,,Ondernemers zijn verplicht aangesloten bij een ondernemersfonds waaruit activiteiten betaald worden en waardoor een veel beter onderling contact is ontstaan'', zegt Ravelli. Ook wordt er samengewerkt. ,,Zo hebben we de afspraak bij elkaar producten te kopen. Er is een straat afgesloten voor auto's, er is nieuw straatmeubilair gekomen, geregeld overleg onder leiding van de gemeente en pandeigenaren hebben onder druk van de economie hun huurprijzen moeten verlagen, waardoor ondernemers weer een kans krijgen. Er is verjonging gekomen.''

Quote Er komen meer 'voetjes' Bianca Bremer