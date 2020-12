‘Glühwein is de enige alcohol die je legaal mag nuttigen op straat, van de gemeenteraad’, stelt Schele Joop. ‘Jan van de gemeente heeft ook gezegd dat ‘ie niet zal handhaven.’ ‘Klopt’, zegt Samantha.’ ‘Maar van Zanen had het over glühwein zonder alcohol.’ ‘Ome Ed trekt een vies gezicht. ‘Hete Roosvicee? Wat moet ik daar nou mee?’ Glühwein zonder alcohol is als Sinterklaas zonder Bram van der Vlugt.’