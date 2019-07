Gluren in medische gegevens Barbie kost HagaZiekenhuis bijna half miljoen euro

Het HagaZiekenhuis in Den Haag moet 460.000 euro boete betalen omdat patiëntendossiers slecht zijn beveiligd. Het is de eerste AVG-boete in Nederland. Dat er door personeel ongeoorloofd in dossiers werd gekeken kwam aan het licht toen vorig jaar medische gegevens van Samantha de Jong (Barbie) in de publiciteit kwamen. Zij was er opgenomen na een zelfmoordpoging.