‘God is, sinds de mens bestaat, de voornaamste doodsoorzaak. Daar kan geen ziekte tegenop’

Slachtof­fer met spoed naar het ziekenhuis na ongeluk met hoogwerker

5 oktober In Leidschendam is een persoon gewond geraakt nadat er bij de Houtwerf een hoogwerker voorover is gekanteld. Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, zijn aanwezig. Het slachtoffer is bij bewustzijn en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.