Goed nieuws: vuurwerkshow op Hofvijver met oud en nieuw gaat door

Bij het zogeheten Nieuwjaarsvuurwerk op de Hofvijver is er naast het siervuurwerk ook ruimte voor muziek. Rond de Hofvijver in het centrum van Den Haag zal de bekende Haagse club Westwood voor hits van vroeger en nu zorgen. Op verschillende plekken zullen tegen betaling drankjes te koop zijn. Zelf glaswerk (flessen) meebrengen is niet toegestaan. Om veiligheidsredenen is daarnaast zelf vuurwerk afsteken in het hele centrum verboden.