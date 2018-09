'Goed om te horen dat stadsbestuur toegenomen meeuwenoverlast erkent'

Er zijn overigens al middelen om de meeuw op afstand te houden, zoals een gele vuilniszak, die moeilijker is open te scheuren dan de traditionele zwarte zakken. Of de vliegers die ook in Den Haag steeds vaker te zien zijn op daken, waardoor meeuwen met een grote boog om een huis heen vliegen.



De gele zak gaat in ieder geval gepromoot worden door de gemeente. Ook benadrukt zij dat groene daken helpen in de strijd tegen de meeuw. Dit komt doordat de vogel niet graag nestelt op een groen dak. Er is subsidie beschikbaar voor de aanleg van zo'n dak.