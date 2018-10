Goedgevulde wietvilla's in Wassenaar

De 44-jarige Stavros T. werd tijdens de politieactie in een van de kwekerijen opgepakt. Hij zit nog altijd vast. De steevast strak in pak gestoken T. is eerder dit jaar in Griekenland getrouwd met Amanda Balk, bekend van realityshow De Gouden Kooi. Hij leidde een luxueus leven, zo is op zijn sociale media-accounts te zien. Buren in de straten waar de wietvilla's staan, beamen dat. ,,Hij liep altijd in driedelig pak en kwam aanrijden in een sportauto die veel herrie maakte'', vertelt een bewoonster van de Verlengde Kerkeboslaan vanaf haar oprijlaan. ,,We hoorden hem dan komen en niet veel later vertrok hij weer. We zeiden dan tegen elkaar: 'Wat komt hij nou eigenlijk doen, alleen een schakelaar omzetten?'." Ook de zogenaamde verbouwing wekte argwaan. ,,Dat was geen normale verbouwing, dat zagen we wel." Om een praatje zat T. sowieso niet verlegen. ,,Ik heb hem één keer gesproken, maar hij was heel kortaf.‘’



Een bewoonster van de Pieter Postlaan kan dat volmondig beamen. ,,Ik heb een keer geprobeerd hem te spreken, maar hij dook meteen weg. Een klein mannetje. Hij was hier vrij weinig hoor. Zijn Bentley parkeerde hij voor de deur, niet in de garage. Dat vond ik al vreemd met zo'n auto. Net zoals dat hij in zijn eentje zo'n huis huurde.'' Ook opvallend: ,,De eigenaar van het huis was kam op een gegeven moment langs omdat hij onderhoud wilde laten plegen aan de tennisbaan en de tuin. Maar hij mocht het huis niet in en de huurder nam niet veel later zelf een tuinman in dienst.''