Goedheid werd oude Wim (80) uit Den Haag fataal

Buurvrouw Margriet had Wim (80) vaak genoeg gewaarschuwd niet voor iedereen de deur open te doen. Zijn goedheid is hem zaterdagmiddag waarschijnlijk fataal geworden in zijn woning aan de Gaslaan in Den Haag.

,,Wim was van de mannen en was verzot op jonge kerels'', zegt Margriet, een Surinaamse vrouw die op de hoek van de Gaslaan woont. Enkele tientallen meters van het appartement van de 80-jarige man, die zaterdagmiddag werd vermoord in zijn woning op de tweede etage. Een 28-jarige Hagenaar meldde zich even later bij de politie. ,,Hij nam regelmatig jongens in huis, junkies meestal'', bekent Margriet. ,,Er heeft ooit eens drie jaar een Griekse jongen gewoond, maar die is overleden.''

De laatste tijd hoorde ze Wim niet meer zo vaak over jongens in zijn huis. ,,Pas toch op, het wordt nog eens je dood, zei ik soms tegen hem. Hij lachte daar alleen maar om. Hij was nog zó fit dat hij 100 had kunnen worden. Hij fietste elke dag en haalde vaak boodschappen voor mij omdat ik vaak pijn in mijn knieën heb. Het laatste wat hij haalde, was hertenbiefstuk en twee keer crème brûlée, omdat het in de aanbieding was bij de Lidl. Ik heb nooit iemand een kwaad woord horen spreken over die man en nu is hij er niet meer. Heel erg triest. Hij heeft het niet verdiend om zo dood te gaan.''

Gehuild

De hele zondagochtend heeft Margriet gehuild om de dood van haar lieve buurman, die ze al 22 jaar kende. ,,Wim woonde hier zelf al 30 jaar.'' Een flinke rooklucht komt uit haar huis. ,,Van de stress heb ik een heleboel sigaretten gerookt'', verontschuldigt ze zich. ,,Vrijdagavond heeft mijn man nog doks (eend op Surinaamse wijze bereid, red.) bij Wim gebracht. Het was nog warm, hij heeft het zó op kunnen eten.'' Dat het Wims laatste avondmaal zo worden, had Margriet toen nooit kunnen denken.



Andere buren bevestigen dat er regelmatig jonge mannen bij Wim in huis waren. ,,Hij was veel te goed, liet iedereen binnen'', zegt een buurman door het luikje van de voordeur. ,,Dat is nu dus blijkbaar fout gegaan.'' Iets gehoord van het fatale moment heeft de man niet. ,,Ik had pas in de gaten dat er iets aan de hand was toen er allemaal politie kwam.'' De politie geeft nog geen aanvullende informatie, anders dan dat het om een misdrijf gaat en een 28-jarige verdachte zich na het incident heeft gemeld.

Quote Hij was veel te goed, liet iedereen binnen Buurman