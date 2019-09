Goedkope appartementen woontoren Adagio bewust uit bouwplan geprijsd

Fraudeur­jacht in Turkije gaat niet door: Den Haag niet in zee met commer­ciële bureaus

8:02 Den Haag gaat toch niet in zee met commerciële bureaus die in het buitenland onderzoeken of Haagse bijstandontvangers fraude plegen in Turkije of Marokko. Dat zegt wethouder Bert van Alphen (GL), die eerder wel open stond voor dat idee van de VVD.