Goedkoper naar theaters, musea én winkels in Den Haag? Het kan!

De pas is de opvolger van de Uitpas, die zorgt voor veel korting op allerlei uitstapjes in Den Haag. Fijn voor de bewoners van de stad die zo wat goedkoper toch naar hun favoriete museum of theater kunnen. ,,Het is een mooie manier om te besparen”, zegt Wendy Troost van The Hague Marketing Bureau, die de pas lanceerde. ,,Zo worden mensen zelf ook gestimuleerd om mooie dingen te doen. En krijgen Haagse culturele ondernemers en instellingen een steuntje in de rug.”