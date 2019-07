Gokverslaafde ex-voorzitter VVE uit het zicht verdwenen

De kaalgeplukte Vereniging van Eigenaren (VvE) Ocarinalaan III in Rijswijk is druk bezig schoon schip te maken. Alle 72 getroffen gezinnen storten eenmalig 700 euro in het leeggeroofde reservefonds. Dat is deze week besloten. De gokverslaafde ex-voorzitter is uit het zicht verdwenen.

,,De tsunami aan emoties is wel voorbij. We hebben nog veel werk te verzetten, maar het vertrouwen dat we het met zijn allen gaan redden is hersteld.'' Aan het woord is Tjerk Broersma van de kascommissie. Samen met het nieuwe bestuur van de VvE probeeert hij orde op zaken te stellen en dat doet hij met hart en ziel. ,,Ons doel is onderling de harmonie te bewaren en te zorgen dat ons reservefonds weer op peil komt. Potentiële kopers van appartementen die hier te koop komen, kunnen er daardoor op vertrouwen dat we voldoende middelen hebben voor onderhoud aan de flat.''

Casino

Dit voorjaar ontdekte de VvE tot haar verbijstering dat toenmalig voorzitter Jan M. 800.000 euro uit de kas had vergokt in het casino in Scheveningen. De bestuurder meldde zich zelf bij de politie met het verhaal dat hij alles had verpatst aan de Blackjack-tafel. Het onderzoek door de recherche loopt nog. ,,We hebben Jan niet meer gezien. Hij zit onder de radar'', vertelt Broersma.

Dinsdagavond was er een extra buitengewone ledenvergadering van de VvE om de lijn uit te zetten. ,,We gaan het kapitaal weer opbouwen. En we willen de spirit hoog houden.'' Het gaat de goede richting op, ziet Broersma. ,,Dat is ook te danken aan de nieuwe voorzitter Nel Kames. Zo iemand, met haar karakter, heb je nodig om ondanks de malaise wat lol erin te houden. Ze deed het in de extra vergadering ook weer heel goed: 'We zijn misschien de armlastigste VvE, maar hopelijk ook de meest sociale', monterde ze de leden op.''

De flatbewoners gaan zelf ook op onderzoek uit. ,,Hoe heeft bij ons de gelegenheid de dief gemaakt?'' Uit het eerste onderzoek blijkt dat enkele mensen al eerder een niet-pluisgevoel hadden en dit aankaartten. Maar ze werden de mond gesnoerd. ,,Ze zeggen nu: 'Als je de enige bent die in een VvE een probleem naar voren brengt, en de anderen hebben geen zin in een dialoog, delf je het onderspit'.''