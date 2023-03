Goldband, Son Mieux, Di-rect en Prins S. en de Geit: Beatstad komt in september voor een keer terug

Met video Goldband verkoopt zelf merchandi­se in Antwerpen: ‘Lotto Arena vraagt te veel commissie’

Vrijdagavond gaven de mannen van Goldband hun eerste van twee uitverkochte concerten in de Lotto Arena, en fans zullen het misschien gemerkt hebben: er was geen standje aanwezig waar je merchandise van de band kon kopen. ,,Vanwege de commissie die Lotto Arena rekent is er helaas geen verkoop tijdens de shows”, klinkt het in een verklaring. Om dat goed te maken, verkopen de heren zaterdagmiddag zélf hun spullen in een pop-upshop in Antwerpen.