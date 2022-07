Goldband-zanger Boaz Kok breekt voet tijdens optreden op Rock Werchter

De breuk blijkt overigens een ernstige te zijn, hij moet tien weken in het gips. Kok deelt verder op Instagram een foto van zichzelf met zijn gipsen been omhoog, zittend in een rolstoel terwijl hij met zijn linkerhand het peace-teken doet. Qua tekst is hetzelfde nummer weer te horen. Nu met de tekst: ‘ik kan nauwelijks op mijn benen staan. Maar ik leef nog. Ik stel mij niet aan.’

‘Gewoonweg dom’

,,Nou, we zijn wél blij dat ie nog leeft natuurlijk”, zei bandlid Milo Driessen tegen HLN. ,,Maar wat hij gedaan heeft is gewoonweg dom. Je zou denken dat Boaz wel weet dat het niet verstandig is om van zo’n hoog podium naar beneden te springen. Niet dus. Of we hem de komende weken zullen sparen? Vergeet het. Ik denk dat we hem in zo’n kleuterparkje gaan stoppen, met een luier aan. Of in een mandje in een kleine luchtballon, waarbij hij hoog boven het podium zweeft. Je hoort het: onze tourmanager gaat nog zware tijden tegemoet.”