Golden Earring-gitarist George Kooymans (72) ernstig ziek en stopt met optreden

Dat laat de manager van de Golden Earring-oprichter weten aan De Telegraaf. Wat er precies met de muzikant aan de hand is, wil Gerritsen niet kwijt. ,,Ik kan alleen vertellen dat het ernstig is en George niet meer verder kan”, zegt hij tegen de krant.

Kooymans richtte in 1961 samen met zijn buurjongen de band The Tornados op. De jongens, dertien en vijftien jaar oud, kwamen er al snel achter dat er al een band bestond met die naam, en kozen een nieuwe: The Golden Earrings. In de jaren erna versterkten Barry Hay en Cesar Zuiderwijk de rockband, die succes kreeg in binnen- en buitenland. Kooymans vormt samen met Boudewijn de Groot en Henny Vrienten ook het trio Vreemde Kostgangers.

Gerritsen wil nog geen uitspraken doen over de toekomst van Golden Earring. ,,George is te ziek om nog te spelen en dat zou kunnen betekenen dat de band ophoudt te bestaan. Maar daarover is nog geen definitief besluit genomen.”

Feestje

In oktober 2019 vierde de band nog een groot feest: het 50-jarig jubileum in huidige formatie. Er kwam toen voor het eerst in vier jaar nieuw materiaal uit met de single Say When. Drummer Cesar Zuiderwijk zei toen: ,,We zijn niet zo productief meer in de studio. Live spelen blijft het leukst.’’ Er nog eens 50 jaar aan vastplakken? ,,Lekker! Kom maar!’’

George Kooymans (Golden Earring.

