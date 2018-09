Golden Earring goed bij stem en helemaal in vorm

De regen viel vanmiddag met bakken uit de hemel. Als dat maar goed komt, denken zowel Pat Smith en Tim Akkerman (voorprogramma) als de leden van Golden Earring dan nog. En het komt goed. Want hoewel een groot deel van de bezoekers voor de zekerheid een regenjas heeft aangetrokken, valt er deze avond geen spatje regen in Scheveningen. Sterker: de zon breekt zelfs even door.

Pak-em beet 10.000 muziekliefhebbers vanuit het hele land zijn naar Scheveningen afgereisd voor de 4de editie van Live on the Beach, met als hoofdact rockband Golden Earring. Barry Hay, Cesar Zuiderwijk, George Kooymans en Rinus Gerritsen stonden hier tijdens de tweede editie, in 2016, ook al op het podium. Ze stonden er ook tijdens de strandconcerten in 1986 en 1993.

Ouder

Ze mogen inmiddels wat jaartjes ouder zijn - allemaal zijn ze rond de 70 -, op het stemgeluid heeft dat geen invloed, zo blijkt als de mannen stipt om 20.30 uur het podium betreden en Just Like Vince Taylor inzetten. Het publiek moet nog eventjes warm draaien, maar gaat los wanneer als derde nummer de hit Another 45 Miles wordt gespeeld. Goede timing overigens, want het begint te schemeren terwijl Hay 'here comes the night' zingt.

Op de voorste rij maakt Wendeline van Stijn (61) uit Vlaardingen een sprongetje wanneer vervolgens Twilight Zone wordt ingezet. Haar favoriete nummer gaat, zelfs na het meer dan vijfhonderd keer live te hebben gehoord, niet vervelen. ,,Ik ben fan van de band sinds 1994”, vertelt ze. ,,Ik hoorde George Hold Me Now zingen op tv en het enige wat ik dacht was: die stém. Prachtig!”

Een paar maanden later stond ze vooraan bij een concert in het Luxor Theater en sindsdienst reist ze het hele land door voor optredens. Zo’n dertig concerten ziet ze per jaar van de Earring en de bandleden kennen haar inmiddels wel een beetje.

Kurhaus

Als blijkt dat twee vrouwen naast haar - ze stellen zich voor als ‘de zusjes Storm uit Friesland’ - na het optreden in het Kurhaus overnachten, worden de ogen van Wendeline groter. ,,George en Barry ook”, weet ze. De zussen moeten lachen. ,,We doen ze de groeten!’’

De Haagse muzikanten zijn intussen flink op dreef. Oude hits als When the Lady Smiles en Long Blond Animal wisselen ze af met minder bekende nummers. Liquid Soul, bijvoorbeeld. ,,De hits spelen we omdat júllie het leuk vinden”, zegt Hay bij laatstgenoemd liedje. ,,En dit soort nummers omdat wíj het leuk vinden.”

Hoewel er even minder hard wordt meegezongen, is het applaus er niet minder om. Als Radar Love wordt gespeeld - inclusief minutenlange drumsolo van Zuiderwijk - gaat het dak eraf. Het optreden wordt na dik 1,5 uur afgesloten met Holy Holy Life.