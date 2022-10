Golden Earring kiest metershoge obelisk voor eigen monument in Den Haag

Vrouw (40) plundert bankreke­ning van bejaard echtpaar

Een 40-jarige vrouw uit Rotterdam is veroordeeld voor het plunderen van de bankrekening van een bejaard echtpaar in Den Haag. Ze krijgt 21 maanden cel omdat ze voor zesduizend euro geshopt had met de pinpas van de ouderen, nadat deze uit hun woning in Bezuidenhout was ontvreemd. Kort na de diefstal overleden de bejaarde man en vrouw.

5 oktober