‘Golden Girl’ Liliane Mandema overleden

Hanen massaal gedumpt in Den Haag: ‘Een haan kan het begin zijn van een burenruzie’

18:12 Dierenambulance Den Haag heeft de handen vol aan hanen in de omgeving. De dieren worden massaal gedumpt, door eigenaren die van de beestjes af willen. ,,Zeker in stedelijke gebieden zorgen hanen vaak voor overlast, wat uiteindelijk in het dumpen resulteert.”