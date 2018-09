Golden Globe Race-zeiler Mark Slats drie keer bijna kopje onder

Hij maakt het goed, naar omstandigheden. Maar een zorgeloos vakantiereisje is het bepaald niet, de Golden Globe Race waaraan Mark Slats deelneemt. Bij de tocht rond de wereld maakte het schip van de 41-jarige Wassenaarder de afgelopen week drie keer een 'knock down'. Hetgeen wil zeggen dat de mast van zijn Ohpen Maverick zover opzij kieperde, dat deze het water raakte en dus even in de golven dreigde te verdwijnen.



Het gebeurde in de buurt van Kaap de Goede Hoop. Al zijn spullen vlogen door de lucht en er liep veel water de boot in. ,,Het is een grote puinhoop'', bromde Slats in een telefoongesprek met de wedstrijdorganisatie. ,,Mijn bed, mijn kleren... alles is nat. Bovendien ben ik al mijn wc-rollen kwijt.'' En tijd om op te ruimen is er even niet. Het slechte weer op de Indische Oceaan, waar hij nu in de richting van Australië koerst, eist al zijn aandacht.



Na de passage van Kaap de Goede Hoop hebben al zes van zijn 17 concurrenten de strijd moeten opgeven. Onder hen ook de Noorse deelnemer Are Wiig. ,,Hij lag op dat moment niet ver uit de buurt van Mark'', weet Karen Hogenbirk, hier in Nederland de contactpersoon van Slats. ,,Are sloeg om en ging met zijn boot 360 graden in de rondte. Zelf liep hij alleen wat kneuzingen op, maar zijn mast brak af. En hij had geen noodmast. Met behulp van een soort noodtuig probeert hij nu Kaapstad te bereiken.''



De schippers hebben geen contact met vrienden of familie, zo schrijven de spelregels voor. Zij kunnen alleen via een zogenoemde yellowbrick tracker eens per zes uur een kort bericht uitzenden. Zelf berichten ontvangen is niet mogelijk. En waar tot voor kort die berichten veelal gingen over windstiltes, het lezen van boeken, gevangen tonijn en spontaan gezelschap van albatrossen gaat het nu over sneeuw, hagel, harde wind, hoge golven en opgelopen schade.