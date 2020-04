Golf van coronagedichten stroomt door Nederland: ‘Het komt goed!’

De Haagse trainer/coach in de ggz Kristina Hagels is geraakt, nadat ze in de Scheveningse Bosjes een gedicht in de bomen zag hangen. „Daar hing het op een blaadje aan een tak”, zegt ze lachend, maar dan serieus: „Ik merk dat ik, en veel mensen om me heen, nu troost vinden in poëzie.” In deze bizarre, soms angstige, maanden golft een warme stroom (corona)gedichten door ons land. Je leest ze op sociale media, in grote letters op stoeptegels: het komt goed! Via banners steekt Haagse Harry mensen een hart onder de riem. Hagels: „Dit soort initiatieven geven vertrouwen, dat het inderdaad weer goed komt.”