Golfsurfster Eveline Hooft kijkt uit naar start olympisch kwalificatietoernooi

Na ingreep hoeft boomlange Yannick (13) straks niet te bukken voor elke deur

8:16 Lang is hij al, en hij zal nog langer worden. Maar Yannick Pinas wordt geen 2,15 meer. Hij zal blijven steken op ‘slechts’ 2,08 dankzij een ingreep in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Dat lijkt weinig, maar maakt voor hem veel verschil.