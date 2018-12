Golven op bestelling in de wavepool

Drie mannen staan op een surfplank in een immense industriële hal. De knieën gebogen, de armen horizontaal. Alsof ze balanceren op een grote, snelle golf. Zover is het nog niet - dat water moet nog komen -, maar het duurt niet lang meer. Begin januari hoeft het drietal niet meer te doen alsof voor de foto. Dan ligt er in deze voormalige papierloods een gigantische waterbak met een machine die er non stop golven doorheen jaagt, 149 keer per uur.



Het begon allemaal met de nu 15-jarige Seb, de zoon van mede-initiatiefnemer Jeroen den Otter (44). Die surft al van kleins af aan en wilde de internationale competitie in. Den Otter schampert: ,,Dan zit je hier toch niet helemaal op de goeie plek. De golven in Nederland zijn bepaald niet de beste ter wereld.'' Wat moet je dan als je zoon surfambities heeft, emigreren? Er is nog een andere optie, bedacht hij samen met Sebs surfleraar Joeri Fredriks (29): een kunstmatig surfbad. De kiem van het huidige bedrijf 24/7waves was gelegd.