Gonnie helpt Spaanse straathonden te redden: ‘Ze zijn geschopt en geslagen’

In Nederland wachten ook lieve honden op een baasje. Waarom steunt u een Spaans asiel?

,,In Nederlandse asiels zitten veel moeilijk te plaatsen honden. Af en toe een leuke gezinshond. Dáár leven zoveel meer honden onder erbarmelijke omstandigheden op straat. Hartverscheurend. In sommige supermarkten kun je puppies kopen. Als de mensen ze niet meer willen gaan die een stukje met zo’n hondje rijden en gooien ze dan ergens naar buiten. In La Linea worden meer dan zeshonderd van die arme dieren goed opgevangen. Vrijwilligers van Animal in Need helpen in hun vakanties daar. Wij hebben al eerder daar een hond gehaald. Soms weten die niet wat ze overkomt. Zijn geschopt en geslagen en moeten ontdekken dat een hondenleven anders kan zijn. Wandelen aan de riem, eten uit een bak, spelen, elke dag geknuffeld, geaaid worden. En een warme mand en elke dag eten.”