Goochelaar Niek Takens (21) hoort al tot wereldtop

Hoe een bezoekje aan Duinrell het leven van een 7-jarig jongetje een wending kan geven. Zo begint het jongensboek van Niek Takens, waarvan het einde nog ongewis is. Vorig jaar behaalde de 21-jarige Hagenaar de zesde plaats op het wereldkampioenschap goochelen in Zuid-Korea.



Bij de volgende editie , in 2020, wil hij de nummer één zijn en daarmee in het voetspoor treden van een van zijn grote voorbeelden, drievoudig wereldkampioen Fred Kaps. ,,Sommige artiesten leven van één act'', zegt Niek Takens. ,,Mijn nummer duurt zeven minuten, maar ik heb er jaren werk in zitten en ben nog steeds bezig het te vervolmaken.’’