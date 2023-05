Gooi je plastic op straat? Pas dan op voor Jazz (8): ‘Zet mijn boze wenkbrauwen op, word je echt bang van’

Gamers kunnen niet wachten op de nieuwste Zelda: 'Heel wat reserverin­gen gehad’

Gamers kijken er al maanden naar uit: het nieuwste deel in de reeks he Legend of Zelda. Vanaf vrijdag is hij er. De tijd dat winkels voor een dergelijke kaskraker al om middernacht opengaan zijn voorbij, toch stapt Gameshop-eigenaar Jamal Yamna er twee uur eerder zijn bed voor uit.