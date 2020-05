Gordijn in vuurtoren Scheveningen ‘stiekem’ dicht om licht te dimmen in hotelkamers van nieuwe Inntel

HTM gaat experimen­te­ren met afstand houden op ov-haltes

13:01 De Haagse vervoerder HTM start morgen een test met bestickering op de halten Spui (tramtunnel) en Rijnstraat. Het vervoersbedrijf wil hiermee voor een betere spreiding van in- en uitstappende reizigers zorgen. Reizigers moeten immers niet alleen in tram of bus maar ook op de halte anderhalve meter afstand van elkaar houden.