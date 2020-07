Goud voor Di-rect na show op de Pier

Corona, tja, wat doe je eraan. Nou ja, spelen dus via de livestream. Zoals gisteravond op de Pier, met op veilige afstand een slordige 10.000 kijkers en luisteraars. ,,Natuurlijk is dit niet waar je van droomt’’, geeft zanger Marcel Veenendaal kort voor aanvang van het concert grif toe op het zuidelijke eiland van een Pier waar regen en wind vrij spel hebben. ,,Wat je wil op zo’n moment is dat je heel veel op elkaar gepakte fans recht voor je ogen een geweldige avond kunt bezorgen. ,,Maar het kan nu even niet anders en dan is dit toch in elk geval een periode in ons bestaan die we nooit meer zullen vergeten.’’

Sympathiek

Al was het maar vanwege deze bijzondere locatie, had Veenendaal erachteraan kunnen zeggen. Want op deze manier maakt de band toch maar mooi van de nood een deugd. En er volgen er meer bijzondere locaties. Nadat Di-rect eerder al een show heeft gegeven in de Koninklijke Schouwburg volgt op zaterdag 8 augustus een concert vanuit het Mauritshuis in Den Haag. En ook dat optreden zal uiteraard weer te volgen zijn via livestream, op de website van de band. Met als toch ook wel sympathiek gebaar dat de kaarten (sinds vandaag in de verkoop van de kaarten via de website van de band) worden verkocht volgens het principe van ‘pay what you want’. Hetgeen in dit geval concreet betekent: voor één euro of zoveel meer als je de band gunt.