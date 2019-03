Gouden IJsspatel: IJscoman Thomas (24) wint van oude rotten in het vak

,,Aan de wedstrijd doen ook mensen mee die al tientallen jaren in het vak zitten”, vertelt Van Zaanen, die ook nog eens de jongste deelnemer van de Gouden IJsspatel is. Bij de landelijke wedstrijd werd hij derde. Voor deze wedstrijd moesten alle deelnemers koffie-ijs maken. Van Zaanen is nog in de race voor de titel ‘ijssalon van het jaar’. ,,Die prijs wordt gegeven aan een van de beste vijf van de Gouden IJsspatel en Gouden IJscreatie. ,,Het draait daarbij ook om hoe mooi de winkel is en hoe het personeel met gasten omgaat.”



Van Zaanen is op zijn achttiende begonnen in Leidschendam omdat zijn opa hier een pand heeft. ,,De onderste verdieping kwam leeg te staan, waardoor het mijn ouders een goed idee leek dat ik daar een ijssalon zou beginnen. Hoewel zij wel hebben geholpen, is het wel echt mijn eigen winkel.” Ervaring met het maken van ijs had Van Zaanen niet, passie en energie des te meer. ,,IJs maken zit niet in de familie”, vertelt Van Zaanen. ,,Toen ik begon had ik geen idee wat ik kon verwachten. Ik heb wel een opleiding bij het IJscentrum gedaan, om de kneepjes van het vak te leren. Daarna heb ik een eigen basisrecept ontworpen.”