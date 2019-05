Gouden kinderkleertjes symbool voor verdwenen vluchtelingenkinderen

Sinds 2015 zijn er in Europa minstens 10.000 vluchtelingkinderen verdwenen, en het wordt tijd dat de Europese politiek én het publiek bewust worden van het probleem. Dat vindt Power of Art House, een organisatie van onder andere kunstenaars, sociale ondernemers en journalisten, die door middel van kunst mensen bewust willen maken van maatschappelijke problemen.

Het kunstproject ‘Lost not Found’ werd twee weken gelanceerd in het centrum van Brussel, en komt nu ook naar Nederlandse steden, waaronder Den Haag en Amsterdam. Inwoners van Den Haag kunnen de kleertjes tegenkomen rondom het Binnenhof. Snel zullen ze ook weer verdwijnen, als symboliek voor de verdwenen kinderen.

Volgens Europol, een samenwerkingsverband tussen politiediensten van de Europese Unie, bestaat er een grote kans dat de verdwenen en vergeten kinderen buit zijn gevallen aan mensensmokkelaars, die de kinderen uitbuiten voor kinderarbeid of in prostitutie.

Verkiezingen

De actie wordt bewust gevoerd in de dagen in aanloop van de Europese parlementsverkiezingen op 23 mei. De actiegroep roept lijsttrekkers van het Europees Parlement op om zich in te zetten voor de verdwenen kinderen. Afgelopen zondag (12 mei) namen de Nederlandse lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen Bas Eickhout (Groenlinks), Paul Tang (PvdA) en Reinier van Lanschot (Volt) voorafgaand aan Het Europese Verkiezingsdebat in Amsterdam een gouden schoentje in ontvangst waarbij zij alle drie de belofte deden zich in te zullen gaan zetten voor de verdwenen vluchtelingenkinderen.