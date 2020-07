Goudkoorts slaat toe in Den Haag: ‘Gouden tanden, ik heb alles al voorbij zien komen’

Er heerst goudkoorts in de stad. Juweliers en in- en verkopers van goud kunnen het aantal klanten maar net aan. Doordat de goudprijs onder invloed van de coronapandemie op recordhoogte staat, is het voor veel mensen hét moment om dat kapotte kettinkje of de sieraden uit een erfenis die je niet draagt te verzilveren. Of misschien wil je het gouden sieraad helemaal niet kwijt, maar heb je op dit moment in je leven toch meer aan contante euro’s.