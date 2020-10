‘Graag twee filmtickets en een oppas voor de kinderen’: Omniversum bundelt krachten met Nanny Nina

Commentaar Projectont­wik­ke­laars bouwen zonder ambitie

4 oktober Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer schrijft hij over nieuwbouw. ‘Als we niet uitkijken worden onze steden volgebouwd met eenvormige bouwblokken. Hoe saaier, hoe beter, lijkt het wel.’