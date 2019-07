Grachtenpand vol luxe en karakter

De twee kochten het huis eind 2017, nadat ze twee jaar in Rotterdam hadden gewoond. Het stel was op zoek naar iets meer rust en een tuin en dat in het prachtige historische centrum van Delft. Van de foto's werden Gerwin en Dennis nog niet meteen enthousiast, het was allemaal flink gedateerd. Eenmaal binnen was het wel meteen duidelijk: dit was hun droomhuis. Een gigantische verbouwing volgde. De oude indeling ging flink op de schop, door het nodige breekwerk werd het huis ruimtelijker en lichter.