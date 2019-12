Grada wist honderden, misschien wel duizenden, Haagse burenruzies in de kiem te smoren

‘Hagenaar die ruim 86 kilo MDMA en 10 kilo cocaïne had opgeslagen in garagebox moet cel in’

19:46 Tegen een 32-jarige Hagenaar Ferman D. is vanmiddag bij de Haagse rechtbank 3,5 jaar cel geëist omdat hij in zijn Delftse garagebox aan de Kleveringweg ruim 86 kilo MDMA en meer dan 10 kilo cocaïne had liggen. Daarnaast zou hij ruim 2200 euro aan crimineel geld hebben witgewassen.