Graf in Westland en Den Haag een stuk duurder dan in Delft

In Midden-Delfland hanteren de drie gemeentelijke begraafplaatsen een bedrag van 4.310 euro voor een eenpersoonsgraf met een looptijd van 25 jaar. Een algemeen graf, waarin twee tot drie mensen worden begraven, is veel goedkoper, namelijk 1.395 euro, maar overigens 'maar' voor tien jaar. Pijnacker-Nootdorp heeft ook dure graven. Koploper is, voor 20 jaar grafrust, Sint Janshof: 4.206 euro. De twee onderzochte r.k.-begraafplaatsen zijn honderden euro's goedkoper.

Opvallend is dat in het prijsbewuste Delft - waar de begraafplaatsen Iepenhof, Jaffa en de rooms-katholieke aan de Kanaalstraat werden bestudeerd - een algemeen graf in feite duurder is dan een eigen graf. Het oogt 23 euro goedkoper, maar het is dan voor maar tien jaar afgekocht. Die prijs/looptijdverhouding is in Westland voor consumenten heel veel beter in balans. Voor 15 jaar in een algemeen graf wordt 1.739 euro gevraagd.