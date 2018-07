Grand café kan misschien blijven in Kijkduin na renovatie

De herontwikkelingsmaatschappij is er onlangs begonnen met een grootschalige renovatie van de boulevard. ,,In een paar weken tijd is Kijkduin veranderd in een spookstad'', beweerde advocaat De Mooij bij de rechtbank over de werkzaamheden. ,,De tranen schieten je in de ogen.''



Het strandpubliek zou er, ondanks het mooie weer, massaal weg blijven. Dat bestreed Vincent Bouwman, de advocaat van de herinrichtingsmaatschappij. ,,Het zag er zaterdag juist zwart van de mensen. Het publiek weet de weg naar Kijkduin nog altijd goed te vinden.'' Hij bestreed dat er in het winkelgebied en op de boulevard al bedrijfsruimten zijn gesloopt.



Meer ondernemers uit Kijkduin klagen over de negatieve effecten van de verbouwing van de badplaats. Tijdens het kort geding bleek dat de pijn van grand café LTT er ook in zit dat er geen plek voor de onderneming is in het ‘nieuwe’ Kijkduin, als de renovatie eenmaal gereed is. De advocaat van de Herontwikkelingsmaatschappij Kijkduin reageerde dat nog niet alle plekken zijn opgevuld. Daarom was het bedrijf bereid nog eens met de uitbaatster van LTT te overleggen.



