Grand Prix Judo in Den Haag houdt op te bestaan

De kosten van het judotoernooi in de Hofstad liggen op 950.000 euro per jaar. Het lukt de organisatoren niet langer dat bedrag bij elkaar te krijgen. ‘’Alle ingrediënten zijn er voor een topevenement in eigen land. Daarom is het triest te moeten constateren dat de financiële uitdaging gewoonweg te groot is gebleken’', zegt Felix Thieme, voorzitter van Judo Bond Nederland.