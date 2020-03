Grande dame Yvonne Keuls (88) blijft strijdbaar: ‘Achter ieder mens schuilt een verhaal’

Yvonne Keuls is een productieve schrijfster die kan bogen op een carrière van meer dan 60 jaar. Ze schreef toneelstukken, scripts voor films en televisieseries, boeken, verhalen en columns. De directe wereld om haar heen is de grote inspiratiebron. Ze gaat de straat op en het lijkt alsof de verhalen haar vanzelf tegemoet lopen. Ook in Ik heb je lief staat weer zo’n typisch Yvonne Keuls-verhaal: Wilhelmina Pruit. Ze schrijft over de wandeling die ze maakte door de Haagse Marconistraat en haar blik viel op huisnummer 114. ‘Dat was een huis dat groter was dan de andere huizen, kennelijk met een speciale bedoeling. Dat huis fascineerde me. Ik ging op onderzoek uit en zo kwam ik te weten dat daar zo rond 1900 de ‘Toevlucht voor onverzorgde zuigelingen’ gevestigd was’, zo ongeveer begint het verhaal.