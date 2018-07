Grasmat waarmee je voor de dag kunt komen

In heel Nederland regeert droogtecode geel en is het advies om zuinig aan te doen met water, omdat er een tekort dreigt. Maar in Den Haag wordt het Malieveld al dagen beregend.

Demonstraties

Op de helft van het veld is sterk nieuw gras ingezaaid. Hier zijn de groene looks al teruggekeerd. De tweede helft wordt ingezaaid in augustus, vertelt boswachter Jenny, die bijna elke dag even bij het Malieveld gaat kijken om te peilen hoe het nieuwe gras erbij staat en te checken of alles op schema ligt. ,,Het Malieveld is van ons allemaal'', zegt ze. ,,Van álle Nederlanders. Het is het meest openbare stukje gras van het land. Het is een echt pronkveld.''