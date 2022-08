Gratis barbecue voor 1500 eters in het Zuiderparktheater

Gratis eten

De inloop van het evenement is om 17.00 uur. Een half uur later is de opening. De barbecue is om 20.00 uur afgelopen. Zomaar aanschuiven is niet mogelijk, wel gratis. ‘Je begrijpt dat dit een enorme organisatie is, dus inschrijven is noodzakelijk’, aldus de organisatie. Een paar dagen voor aanvang ontvangen deelnemers in hun mail een bevestiging. Dit is gelijk het toegangskaartje voor de barbecue.