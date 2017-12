Gratis extra steun voor Haagse mantelzorgers

Den Haag deed al veel voor mantelzorgers, zegt Wolfert, maar dan vooral ‘in praktische zin’. Zo kan elke mantelzorger, onder het mom dat je soms ook aan jezelf moet denken, jaarlijks voor een bedrag van 100 euro iets leuks doen. Het cadeautje moet voorkomen dat mantelzorgers omvallen. Maar er is meer nodig, denkt Wolfert.



Ipek-Demir, die een vader heeft met Alzheimer, weet uit eigen ervaring dat er iets ontbrak. ,,Ik heb me heel eenzaam gevoeld. Mijn omgeving herkende dit niet. Ik miste mensen om mijn verhaal bij te doen.’’



En juist daar draait het om bij de mantelkring, zegt Wolfert. De inwoonster van Dronten bedacht eerst ‘Open je hart’, een netwerk voor iedereen die zich wel eens alleen voelt. Wolfert: ,,Ik ben zelf na 30 jaar huwelijk verlaten. Op dat moment had ik zoveel steun aan de mensen om me heen. Ik gun iedereen dat.’’ Later zette ze de mantelkring op. Ook ‘Open je hart’, dat vorig jaar in één stadsdeel is gestart, gaat uitbreiden naar alle stadsdelen in Den Haag.