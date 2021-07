Gratis familiedag met paardenraces, gokken en ponyrijden als eerbetoon aan Jan Harmsen

‘Onderko­ning’ Thom de Graaf steekt al zijn energie in herdenken: ‘Zusje worstelde hele leven met oorlogs­trau­ma’

7:32 Thom de Graaf (64) had bijna niet bestaan. Het is dat een bizar toeval in de oorlog met een hoofdrol voor de Japanse keizer het leven redt van zijn toekomstige vader. De ‘onderkoning’ van Nederland groeit erdoor op in een gezin met oorlogstrauma’s. Daarom neemt hij de leiding over de nationale herdenking van oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië. ,,Ik doe dit voor mijn overleden ouders, oudste broer en zusje.”