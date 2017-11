Gratis friet na brand in Vispaleis

Het oude Vispaleis was al leeggehaald omdat het door verbreding van de dijk verplaatst moest worden. Tijdens laatst opruimwerkzaamheden brak brand uit, waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. Experts waren gisteren de hele dag bezig om de schade te meten. ,,De bedoeling is namelijk het oude Vispaleis te gebruiken voor onze andere vertrouwde zaak in Scheveningen, het Patatpaleis op de boulevard’’, zegt Nathalie Damen van de ondernemersfamilie.

,,Het gebouw heeft voor ons emotionele waarde, want het is in 1988 door onze acht jaar geleden overleden vader zelf ontworpen. Het was de laatste tastbare herinnering aan hem. De opening van het nieuwe Havenpaleis, onze derde zaak in Scheveningen, heeft hij nooit kunnen meemaken en ons oude Patatpaleis ging tweeënhalf jaar geleden verloren, toen ook al door brand.’’