Gratis naar museum Voorlinden in stippelkleding

Voorwaarde is wel dat de in gespikkelde kleding gehulde bezoeker zich tussen 10.00 en 11.00 uur meldt bij het museum. Niet alleen de toegang is gratis, ook krijgt de gast een speciaal voor de tentoonstelling gemaakt taartje in het museumrestaurant.



Yayoi Kusama geldt als de beroemdste nog levende grande dame van de beeldende kunst. Zij maakt in haar werk veel gebruik van stippen, pompoenen en spiegelinstallaties. In Museum Voorlinden zijn tot september werken te zien die verschillende perioden uit haar lange carrière belichten. Ze komen deels uit de eigen collectie en deels uit bruiklenen. Een bijzondere bruikleen is het spiegelpaleis (een zogenaamde infinity room) Gleaming Lights of the Souls uit 2008. Deze kamer met spiegels en gekleurde lampjes kan per keer door slechts één bezoeker worden betreden. Bezoekers krijgen bij de ingang een tijdslot om deze attractie te betreden.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!