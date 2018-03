'Gratis parkeren' wordt een dure grap

Haags strandseizoen afgetrapt met twee festivals

17:04 Volgende maand wordt het strandseizoen in Den Haag feestelijk ingeluid met maar liefst twee festivals. Naast het eerder aangekondigde Bonfire Beach Fest in Scheveningen op 20 en 21 april kan men een dag later ook in Kijkduin los met Kijkduin Sunrise, waar onder andere Tim Knol een optreden zal verzorgen.